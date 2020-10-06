ترسا الثانوية بـ"قها" تتأهب لـ"الجودة والاعتماد"

تفقد فريق تابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مدرسة "ترسا الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة "قها" التعليمية، اليوم، تمهيدًا للحصول على الجودة والاعتماد، والتقى الفريق بمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لبيان الحالة العامة ومراجعة الملاحظات.

وسلم فريق الجودة ملف التقدم لاعتماد المدرسة بالجودة، كما وزع أدوات جمع البيانات وتحليل نتيجة التقييم الذاتى والمجالات التسعة للجودة على قادة الفرق المكونة من العاملين بالمدرسة وجرى الإتفاق على رؤية ورسالة المدرسة.

كانت لجنة من إدارة المتابعه بمديرية التربية والتعليم برئاسة "عايدة جبريل" مدير الإدارة، تفقدت مدرسة "ترسا الثانوية المشتركة" لمتابعة انتظام العمل وحضور المدرسين والتعاون بين المدرسة والبيئة المحيطة بها.

وأشادت اللجنة بنظافة المدرسة، وكلفت مديرها "شريف عبد العليم" بالاهتمام بالشاشات الإلكترونية داخل الفصول والحفاظ عليها والتدريب المستمر للمدرسين حتى يتم الدخول على المنصة الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم لشرح وعرض الدروس للطلاب، وتفقدت اللجنة فصول المدرسه وطلبت اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين.