إصابة سيدة صعقًا في سقوط "سلك ضغط عالي" أعلى منزلها بأسيوط

أصيبت سيدة صعقًا بالكهرباء، اليوم، إثر سقوط سلك ضغط عالي أعلى منزلها الكائن بدائرة مركز أسيوط، وجرى نقلها لمستشفى الإيمان بالاربعين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز الشرطة، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بسقوط سلك ضغط عالي أعلى منزل كائن خلف مصنع البلاط بعد كمين الطرق بالمدينة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط سلك ضغط عالي أعلى منزل المواطن "سيد رمضان محمد" ما أسفر عن إصابة زوجته "داليا فرغلي أحمد" 42 عامًا، صعقًا واحتراق سطح المنزل وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن حوادث أسلاك الضغط العالي تعددت بمدينة أسيوط، حيث سبق وأن أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في انفجار سلك الضغط العالي أثناء تواجدهم أمام منزلهم، بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، ونقلوا لمستشفى الإيمان العام لإجراء الإسعافات الأولية لهم.