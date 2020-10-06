الإفراج عن 2081 من النزلاء بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

أفرج قطاع السجون بعد عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، عن (1822) نزيل، والإفراج الشرطي عن (259) نزيل.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، رقم 553 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط عمن استوفوا شروط الإفراج.

وتواصل وزارة الداخلية تطبيقها لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين جرى تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.