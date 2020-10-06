10 سنوات لعاملين وربة منزل سرقوا مصوغات سيدة بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه، وأحمد جلال سعد، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملين وربة منزل سرقوا مصوغات ذهبية بالإكراه من سيدة داخل منزلها، عقب التعدي عليها بالضرب وتهديدها ببندقية آلية، بدائرة مركز ساقلته.

تعود احداث الواقعة في القضية رقم 2833 جنايات مركز ساقلته، في شهر مارس من العام الجاري، عندما تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتعرض ربة منزل تقيم بدائرة المركز لسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل مسكنها بالإكراه تحت تهديد السلاح، من قبل شخصين وسيدة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأشارت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن وراء الجريمة كل من "أحمد.ح" 32 عامًا، عامل، و"حسن.م" 30 عامًا، عامل، و"مروة.م" 23 عامًا، ربة منزل، يقيمون بدائرة مركز ساقلته عقب التعدي عليها بالضرب وتهديدها بسلاح نارى "بندقية آلية.

وتبين من التحريات قيام المتهمة الثالثة بتسهيل دخول المتهمين الأول والثاني إلى المنزل وشل حركتها وتقييدها بالحبال والتعدي عليها بالضرب، ما نتج عنه إصابتها بإصابات بالغة، وتمكن الثلاثة من سرقة مصوغاتها الذهبية، وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، عبارة عن بندقية الية.

وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا بارتكاب للواقعة وبتفتيش مسكنهم تم العثور علي المسروقات، وتبين وجود رسائل علي هواتف المتهمين تؤكد تخطيطهم للجريمة، وجرى تحريز الهواتف المحمولة.، وتحرير محضرًا بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإحالتهم محبوسين الي محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.