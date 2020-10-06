بعد تتويج 3 رواد.. ما المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

توّج 3 رواد في مجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء"، بجائزة نوبل للفيزياء، اليوم الثلاثاء، وهي الجائزة المرموقة عالميًا، والتي تحمل قيمة أكاديمية وعلمية، أكثر من مادية.

ولكن بالرغم من ذلك، لا يكتفي الفائزون بالجائزة بالتكريم العالمي المرموق، بل يحصلون كذلك على جائزة مادية كبيرة، قد يتم تقسيمها في حال توج بالجائزة أكثر من فائز واحد.

وفي كل عام تمنح مؤسسة نوبل مكافآة نقدية لكل حائز على جائزة نوبل، وتبلغ هذه الجائزة النقدية 10 ملايين كرونة سويدية، أو ما يعادل حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي، تمنح للفائز أو تقسم على الفائزين المتشاركين.