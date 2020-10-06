عبد العزيز مخيون عن دور "طبيب الغلابة": رأي الجمهور لا يستهان به

رحّب الفنان عبد العزيز مخيون، بترشيحه من قبل قطاع كبير من الجمهور، لتجسيد دور الدكتور محمد مشالي، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، حال تحويلها إلى عمل فني.

وقال "مخيون" لـ"الوطن": "رأي الجمهور واتجاه الرأي العام لا يستهان به"، موضحًا أنه في حال إنتاج عمل فني عن "طبيب الغلابة"، يجب النظر إلى اقتراحات الجمهور لأنه مؤشر ومقياس مهم".

وأشار، إلى أنه تعامل مع ترشيحات الجمهور بشكل جاد، إذ أخذ يُفكر فيها ويتأملها: "بغض النظر عن تقديمي للدور من عدمه، فالشخصيات العظيمة المتميزة أو النادرة زي الدكتور محمد مشالي أو غيره من الشخصيات أبناء مصر العباقرة مثل حمال حمدان وحسن فتحي كل هذه الشخصيات يجب أن تتحول إلى أعمال فنية، لأسباب كثيرة لعل أبرزها تعريف الأجيال الجديدة بأبناء بلدهم ونبوغهم وتفوقهم وإزاي خدموا بلدهم ووطنهم".

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد اقترحت عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن يكون هناك عمل فني يتناول قصة حياة طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي.

وكتبت وفاء: "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور محمد مشالي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي وفاء عامر وقاموا بتأييد الفكرة ورشحوا الممثل الذي يستطيع أن يقوم بالدور فكانت الترشيحات لعبد العزيز مخيون وسيد رجب وآسر ياسين، والذي أيدته وفاء عامر ولطفي لبيب وفتحي عبدالوهاب.

وتحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء لطبيب الغلابة عقب نشر خبر وفاته.

حيث كتب المطرب محمد فؤاد عبر فيس بوك: "رحمة الله علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته".

الفنان أحمد فهمي كتب عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كان إنسان عظيم، حاول يساعد الناس على قد ما يقدر، رحِم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة".

وكتبت مي كساب عبر تويتر: "ورحل شهم طنطا البقاء لله في الدكتور محمد مشالي دكتور الغلابة إنا لله وإنا إليه راجعون".

والفنان أمير كرارة كتب: "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة".

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها بفيسبوك: "خبر حزين برحيل شخصية مؤثرة ورجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الفنان محمد هنيدي طبيب الغلابة عبر تويتر: "ربنا يرحمك يا دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة".

وكتب المطرب أحمد سعد عبر تويتر: "البقاء لله.. اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم.. ربنا يرحمه".

وتوفي صباح الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل إلى المستشفى.

"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.