الإصابة تحرم بادجي من التواجد في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

تعرض السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي لإصابة، أجبرت الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر على استبعاده من قائمة الفارس الأحمر الذي يستعد لمواجهة إنبي غدا في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، 11 لاعبا وعلى رأسهم أليو بادجي، ليخرجوا من حساباته في قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة إنبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا