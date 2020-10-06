حالة وحيدة تنقذ موسم فرجاني ساسي مع الزمالك

أصبح موسم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددا بالانتهاء، بعد فرمان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.

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