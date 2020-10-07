جريمة هزت القليوبية.. أُجبرت على الزواج من جارها فقتلته بعد شهرين

تمردت الزوجة العشرينية على وضعها الذي تعتبره مجحفا لإنسانيتها وترى فيه إهانة لها بعدما أُجبرت على الزواج من جارها من قبل أسرتها، 60 يومًا فقط قضتها الزوجة في عش الزوجية في القليوبية، بعدها تحولت من عروس إلى قاتلة، بعد أن لطخت يديها بدماء زوجها، أجهزت عليه وقت أن كان يغط في نوم عميق بمعاونة ابنة خالتها القاصر.

"آية شحاتة" أمسكت في يديها السكين ووقفت بجانب جثمان الزوج وانهالت عليه طعنًا بالسكين في حالة رعب شديدة خوفًا من أن ينجو منها ويفتك بها، حتى نفذت ما أرادت وحملته بصحبة ابنة خالتها وألقيا به على جانب طريق ترابي بالقرب من المنزل بشبين القناطر، وعاودا وقاما بوضع بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم لإخفاء أثار الدماء، ثم قاما بالتخلص من السلاح المستخدم "السكين" والحافظة الشخصية للمجني عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع المجاورة.

في مطلع العام الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن للقليوبية، إخطاراً من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، بندر شبين، دائرة مركز شبين القناطر، وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "محمد.س.ع" 30 سنة، نجار، ومقيم في الطبالين بندر شبين دائرة المركز، مسجاه على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه ومحل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبينت المعاينة وجود أثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة الأهلية ظهرت على زوجة المجنى عليه المدعوة "آية شحاته" 23 سنة ربة منزل وأصل إقامتها أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة ومقيمة طرف زوجها بذات العنوان، علامات الإرتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة، حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغماً عن رفضها الزواج منه، ويوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط ابنة خالة المتهمة المدعوة "صباح خلف" 16 سنة، طالبة ومقيمة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وكذا حافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته وهاتفه الخلوى ماركة سامسونج فضى اللون، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 ادارى مركز شبين القناطر.

وفي الساعات الماضية أحالت محكمة جنايات بنها أوراق، آية شحاتة قاتلة زوجها بشبين القناطر إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمة وشريكتها.