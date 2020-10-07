صور.. القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مصر

يزور جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن، القاهرة، في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2020؛ لدعم التزام الولايات المتحدة بالتنمية الاقتصادية والحرية الدينية.

ويشاركه الزيارة كبير مستشاري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الحرية الدينية الدولية، سماح نوركويست؛ ونائب مساعد الرئيس الأمريكي سارة ماكين.

وزار الوفد أمس، برفقة السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، العديد من المواقع التاريخية في القاهرة القديمة، والتي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمساعدة في الحفاظ عليها، عن طريق خفض المياه الجوفية وتركيب خطوط الصرف الصحي، تتضمن مسجد عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا، وكنيسة القديسة مريم القبطية الأرثوذكسية، والمعروفة أيضًا باسم الكنيسة المعلقة، حيث تم اللقاء مع الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة.

وكانت الولايات المتحدة قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 100 مليون دولار؛ لحفظ وترميم أكثر من 70 موقعًا تاريخيًا في مصر، لتظل من أجل الأجيال القادمة، ودعم السياحة، وتوفير الدخل، وخلق فرص العمل للمصريين.

كما التقى الوفد مع مؤسسة "كوبتك أورفانز" الدينية، والتي بالشراكة معها دعمت الولايات المتحدة أكثر من 5000 فتاة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، على تطوير مهاراتهن؛ ليصبحن قادة داخل مجتمعاتهن.

كما زار الوفد Flat6Labs، برفقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتقوا مع رواد الأعمال الشباب؛ للتعرف على خطط أعمالهم ونجاحاتهم.

وتعدFlat6Labs، المدعومة من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، رائد لتحفيز الأعمال في مصر؛ إذ تساعد 106 شركة على خلق 7450 وظيفة.

واستثمرت الولايات المتحدة منذ عام 2011، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 150 مليون دولار لدعم آلاف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.

واختتم اليوم بالاحتفال بإطلاق المشروع الجديد لتمكين الفتيات داخل المجتمعات المحلية، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، والسفير الأمريكي جوناثان كوهين، وضيوف بارزون آخرون.

وسيصل البرنامج الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين دولار إلى 1500 شاب، وأولياء الأمور وقادة المجتمع في صعيد مصر؛ لدعم التنمية الاقتصادية والتفاهم بين المجتمعات الدينية، وتعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والتوظيف