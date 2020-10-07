وفاة مغني الريجي الأمريكي جوني ناش عن عمر ناهز 80 عاما

أعلنت عائلة المغني والشاعر الغنائي جوني ناش وفاته عن عمر ناهز 80 عاما، بعد شهرة ونجاح كبير اكتسبها في سبعينيات القرن الماضي، وصرح نجله لوسائل الإعلام الأمريكية، بأن صحته قد تدهورت في الفترة الأخيرة وتوفي في منزله بشكل طبيعي أمس الثلاثاء.

وبدأ جوني ناش الغناء عندما كان طفلا في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وظهر لأول مرة بأغنية A Teenager Sings the Blue - 1957، إذ يعد من أوائل المطربين غير الجامايكيين الذين قد سجلوا موسيقى الريجي في كينجستون، جامايكا.

وحققت أغنيته المنفردة "التي يمكنني رؤيتها الآن بوضوح" مبيعات بلغت أكثر من مليون نسخة ووصلت إلى قمة Billboard Hot 100 في عام 1972، حيث بقيت لمدة أربعة أسابيع، كما حصل أيضًا على رقم واحد في المملكة المتحدة في عام 1975 عن Tears on My Pillow، وفقا لـ"بي بي سي".

وبحسب موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، ساعد "ناش" أسطورة الريجي بوب مارلي في توقيع عقد تسجيل لأغنياته، وفي الفترة الأخيرة كان بدأ الفنان العمل على نقل الأشرطة القديمة لأغانيه من السبعينيات والثمانينيات إلى تنسيق ونسخة رقمية جديدة.

يذكر أن المغني الأمريكي جوني ناش كان قد أصدر ألبومه الأخير "هير أجين" في عام 1986، وكان قد ابتعد عن الأضواء منذ فترة الثمانينيات بعد إصدار أخر ألبوماته ولم يهتم كثيرا بالظهور الإعلامي.