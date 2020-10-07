الجمعة.. ماراثون دراجات بأسوان "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك"

تنظم مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ماراثون للدراجات، الجمعة المقبلة، تحت شعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك"، احتفالا بنصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث سيطلق الوزير إشارة انطلاق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال فتحي عبدالحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، في تصريح له اليوم، إن الماراثون ينطلق من أمام كوبرى أسوان المعلق، بمشاركة فئات الرواد أكبر من 50 عامًا لمسافة 5 كيلو مترات، وللشباب 15 كيلو، والفتيات مسافة 7 كيلو مترات، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية 2000 جنيها في المستويات الثلاث، ويحصل المركز الثاني على 1500 جنيه والثالث على 1000 جنيه.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قدم أمس، التهنئة لرجال القوات المسلحة، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكري، وكان في استقباله العميد عمرو عبدالفتاح، قائد القطاع، وقادة الوحدات العسكرية، يرافقه اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والجامعية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية، باسم شعب أسوان وجميع فئاته التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري، بهذه الذكرى الغالية.

كما قدم محافظ أسوان، التهنئة لوزارة الدفاع، والمنطقة الجنوبية العسكرية، ممثلة في قطاع المحافظة، بمختلف ضباطه وأفراده، موجها تحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار، ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، حيث ستظل حرب أكتوبر عام 1973، حدثا خالدا في صفحات التاريخ العسكري، وعلامة بارزة في ذاكرة الوطن ووجدانه؛ لأنها شاهد عيان على تكاتف الشعب المصرى بكافة فئاته، والتفافه حول قواته المسلحة؛ لردع أى محاولات أو مخططات، للنيل من استقرار الوطن وعرقلة مسيرة التنمية المنشودة .

وطالب المحافظ، بضرورة استعادة الروح الوطنية لأكتوبر، ونقل الطاقة الإيجابية وإبراز المعدن الأصيل للشخصية المصرية، التى شهدتها هذه المرحلة؛ لتوعية الشباب والأجيال القادمة بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس، مؤكداً على أن الشعب المصرى سيظل دائما كتلة واحدة صلبة أمام أي محاولات هدامة تستهدف النيل من استقرار ونماء الوطن.