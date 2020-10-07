العدالة تنتقم للشهداء بإعدام إرهابي "أجناد مصر": سجل أسود من الجرائم

"القتل العمد والشروع فيه وتفجير قنابل فى محيط جامعة القاهرة ودار القضاء العالي، وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص" عناوين رئيسية تندرج تحتها سلسلة من الجرائم ارتكبها عدد من الإرهابين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015، قبل القبض عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بتنظيم "أجناد مصر"، وصولا إلى تنفيذ مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أمس أحكام الإعدام بحقهم بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي أمام المحاكم.

القصاص العادل وتنفيذ الحكم جاء بعد التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين من محكمة جنايات الجيزة، وتأييدها من محكمة النقض في مايو 2019، بعد رفض طعون العناصر الإرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد انتهت من التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهم بمعرفة قطاع الأمن الوطني، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم "أجناد مصر"، على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد، وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من 2013 حتى مايو 2015، وأبرزها ما يلي:

- قتل العميد طارق المرجاوي عمدا مع سبق الإصرار، والعميد أحمد زكي عبد اللطيف من قوات الأمن المركزي، والمقدم محمد جمال بميدان لبنان، والشروع في قتل ضباط ومجندين آخرين، وتفجير قنبلة بمحيط محطة مترو البحوث.

- تفجير قنبلة في محيط دار القضاء العالي، وقتل مواطنين اثنين، والشروع في قتل أفراد تأمين الدار وتخريب السور الحديدي.

- قتل النقيب ضياء فتحي فتوح الضابط بإدارة المفرقعات في محيط قسم شرطة الطالبية، والشروع في قتل أفراد تأمين محيط قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم.

- قتل مجند شرطة من قوة تأمين سفارة الكونغو بشارع الهرم، والشروع في قتل آخر.

- قتل نقيب شرطة مصطفى شميس عن طريق تفجير قنبلة في رتل أمني بعين شمس، والشروع في قتل آخرين من القوة ذاتها.

- تفجير قنبلة في محيط جامعة حلوان والشروع في قتل ضباط.

- تفجير قنبلة في محيط مستشفى قصر العيني والشروع في قتل ضباط.

- تفجير قنبلة في محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم.

- زرع قنبلة في محيط مجلس الوزراء.

- تفجير قنبلة في أحد أتوبيسات النقل العام.

ومرّت القضية بعدة محطات، بداية من الإحالة حتى المحاكمة الجنائية، وصولا إلى تأييد الأحكام، ففي يوم 8 أكتوبر 2017 أحالت محكمة الجنايات 13 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي يوم 7 ديسمبر 2017 عاقبت المحكمة 13 متهما بالإعدام، و17 متهما بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما، وبرأت 5 متهمين مما نسب إليهم، وقضت محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ورفضت الطعون، وتم التنفيذ ليكون الإعدام قصاصا عادلا.

وبتنفيذ الإعدام، يلحق الإرهابيون بقائدهم ومؤسس التنظيم همام عطيه، الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منطقة الطوابق بفيصل، صباح يوم 5 أبريل 2015.