حكاية إعدام شقيقيين من "أجناد مصر" : اعترفوا على بعض

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أحكام الإعدام شنقا بحق عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابي، بعد استنفاد كل درجات التقاضي في محاكمتهم أمام القضاء، عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي وتفجير منشآت حيوية وحيازة وتصنيع المفرقعات واستخدامها، في الفترة من 2013 وحتى 2015.

ومن بين العناصر المُنفذ فيها الأحكام؛ الإرهابيان الشقيقان محمد ومحمود صابر رمضان نصر، وذلك جزاء لما ارتكباه بالاشتراك مع آخرين، في عمليات القتل والتخريب والتفجير.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، عن تفاصيل القبض عليهما، وكيف أثّر ذلك على باقي عناصر التنظيم الذين سقطوا في يد قطاع الأمن الوطني واحدا تلو الآخر.

وأفادت التحقيقات بأن قوة من قطاع الأمن الوطني، ألقت القبض على المحكوم عليه "محمود صابر"، وكان حينها طالبا بإحدى الكليات، قبل لحظات من وضعه قنبلة مُعدة للتفجير بالقرب من ديوان محافظة الجيزة بشارع الهرم، في ديسمبر 2014، وخلال التحقيقات أقرّ بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وبتأثره ببعض قادتها المتشددين.

واعترف أن شقيقه "محمد" ويعمل مهندسا، الذي يكبره بعدة أعوام، هو من استقطبه للعمل الجهادي وضمه للتنظيم، مؤكدا أن شقيقه كان يُصنّع قنابل وعبوات متفجرة داخل منزلهما بعد تلقيه دورات تدريبية على ذلك.

أرشد الإرهابي "محمود" عن مكان شقيقه وأُلقي القبض عليه، حيث تبين أنه أحد منفذي الهجوم على قوة أمنية بمحيط جامعة القاهرة، في أبريل 2014، كما أُلقي القبض على 15 آخرين من عناصر التنظيم، والذين اعترفوا بارتكاب عمليات إرهابية أخرى والمشاركة فيها، في نطاق القاهرة والجيزة، ومنهم من كان منضما لتنظيم بيت المقدس الإرهابي.

قضية تنظيم "أجناد مصر" جرى تقسيهما لـ 3 أجزاء، وفقا للقبض على المتهمين على عدة مراحل.. الأخوان "محمد ومحمود صابر"، جاءا في الجزء الأول منها، حيث حلّ "محمد" رقم 3 بأمر الإحالة وجاء شقيقه "محمود" رقم 9.

القضية التي ضمتهما حملت رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، ومقيدة برقم 103 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في 2017، حكما بإعدامهما مع آخرين، وأيدته محكمة النقض، عام 2019، ونفذته وزارة الداخلية، بعد التصديق عليه.