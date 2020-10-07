ريهانا تستخدم حديثا عن قيام الساعة في أغنية والبحوث الإسلامية: لا يجوز

بعد انتقادات كبيرة وجهها رواد وسائل التواصل الاجتماعي للمطربة أصالة، لاستخدامها جزء من حيث نبوي بأغنيتها "رفقا"، شهدت وسائل التواصل موجه أخرى من الانتقادات للمغنية الأمريكية ريهانا، بعد استخدامها مقطعا من أغنية لمغن إنجليزي يدعى مايكل بوبليه وتحمل كلمات من حديث نبوي، وذلك أثناء مشاركتها في عرض أزياء للترويج لملابس، واعتبر المنتقدون أن استخدام مثل هذه الأغنية يعد إساءة إلى الإسلام والمسلمين.

ورغم اعتذار المؤلفة البريطانية للأغنية، وتدعى "Coucou Chloe"، معلنة مسؤولياتها الكاملة عن كلمات الأغنية "DOOM"، التي حملت عبارات من الحديث النبوي، موضحة أنها لم تلتفت إلى معاني الكلمات ودلالتها، وما كانت مقتبسة من حديث نبوي إسلامي، حيث تحدثت الكلمات التي اختارتها لأغنيتها، عن قيام الساعة وقتل الرجل لجاره وأخيه وأبيه، إلا أن الغضب لا زال كبيرا، ما جعل النقاش حوله من الأمور الأكثر بحثا وتداولا على وسائل التواصل.

البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث نبوي في أغنية أمر لا يليق

من جانبه، أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء – عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

وأوضح المجمع، في بيان، أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كل بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

وفي المقابل، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة عقيدة وفلسفة، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، لـ"الوطن"، الأمر يختلف بحسب واقعة الكلام، فالمنشدين طوال الوقت ينشدون بالكلمات الدينية الجميلة، في إطار الحب لله ورسوله، ولا غضب أو غضاضة طالما أن الكلمات ليست مسيئة، فما الضرر.

وأضافت: "إن كانت الأغنية رصينة وجيده، والمعني إن في سياق الأغنية، ستصل الرسالة للناس بشكل أسرع من الدعاة، فالأصل هو المعنى الذي يتم نقله وليس استخدام جزءً أو كلمات من سياق حديث نبوي".