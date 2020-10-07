تغطية خاصة على "الحياة" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تقدم قناة "الحياة" تغطية خاصة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وذلك يوم غد الخميس من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

يقدم التغطية الإعلامي محمد مصطفى شردي والإعلامية ولبنى عسل عبر برنامج "الحياة اليوم"، حيث سيتم إجراء لقاءات حية مع أبطال حرب أكتوبر، ونشر شهادات بعيون صُناع النصر، بالإضافة إلى عرض أفلام ووثائق عن تفاصيل أعظم انتصار عسكري في القرن العشرين.

يستعرض البرنامج أيضًا كيف خصصت الدولة عشرات المليارات لتنمية أرض الفيروز بعد سنوات من الإهمال، وكيف نجحت استرتيجية الدولة في معركة البناء والتنمية لمصر الجديدة، بالإضافة إلى الانجازات التي حقتتها الدولة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات بشهادات الخبراء والمؤسسات الدولية.

حرب أكتوبر "حرب العاشر من رمضان"، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام).

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوب 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.