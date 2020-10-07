فرج عامر يجهز ملفا قانونيا بتجاوزات وتهديدات رئيس الزمالك: "مش هسكت له"

كشف رجل الأعمال فرج عامر، عضو مجلس النواب، رئيس نادي سموحة، عن أنه يجهز حالياً ملفاً قانونياً يضم ما وصفه بـ"تجاوزات وتهديدات" رئيس الزمالك.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"الوطن": "أجهز حالياً هذا الملف، لمقاضاة رئيس الزمالك الذي تجاوز كل الخطوط، وسأقدمه إلى جهات التحقيق المختصة لأن تجاوزاته وتهديداته لم يعد من الممكن السكوت عليها".

وأشار إلى أن الملف سيضم صوراً من نصوص الرسائل التي تلقاها من رئيس الزمالك والتي تضمنت كلمات نابية وتهديدات بحسب قوله، وكان واحدة من هذه الرسائل عبر تطبيق "واتس"، والأخرى رسالة نصية عبر الهاتف.

فرج عامر ينشر رسالة بـ"ألفاظ خارجة" من رئيس الزمالك: "مش هسيبك"

وكان فرج عامر ، نشر نص رسالة هاتفية، على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك"، قال إنه تلقاها من رئيس نادي الزمالك تتضمن ألفاظا نابية.

وجائت نص الرسالة الهاتفية التي نشرها عامر: " مش هسيبك يا ... وانت بتبعت الصور للمواقع ورحمت أمي هفضحك يا... "، وتتحفظ "الوطن" على نشر الكلمات الخارجة التي تضمنتها الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من إعلان فرج عامر عن تلقيه رسالة تهديد أخرى من رئيس نادي الزمالك، يقول الأخير فيها بحسب عامر: "ورحمة أمي لاحبسك"، على خلفية خلافات بين الطرفين، وأزمة اللجنة الأولمبية المصرية التي قررت عزل رئيس الزمالك من رئاسة النادي وتأكيد "عامر" أن البرلمان ليس طرفاً في الأزمة.

وأكد فرج عامر أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما فعله "رئيس الزمالك" قضائيا وأمام اللجنة الاولمبية، معتبرا أن رئيس الزمالك في حالة صعبة، بحسب قوله، منذ صدور قرار اللجنة الاولمبية بعزله من منصبه كرئيس للنادي، وبدأ يسب الجميع ويحرض لجانه الإليكترونية لتوجيه التهديدات والإساءة، حسب "عامر".

وطالب فرج عامر الجهات المعنية والمسئولة التدخل ووقف هذه "المهازل"، كما وصفها، لحماية الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الصورة الحالية لم تعد مجرد منافسة رياضية بل وصلت إلى انحدار أخلاقي.