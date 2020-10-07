ضبط سائق السيارة المتسببة في حادث الرماية والتحقيق معه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قائد السيارة الملاكي التي كانت تسير بسرعة جنونية، واصطدمت بمكروباص في ميدان الرماية، وأسفر الحادث عن وفاة مواطنين اثنين، وإصابة 10 آخرين، وبدأت الأجهزة الأمنية في سماع أقوال ومناقشة قائد السيارة الملاكي.

أوضحت التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة المختصة حول حادث ميدان الرماية الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أن السرعة الزائدة التي كان يسير عليها قائد السيارة الملاكي، تسببت في اصطدامه بمكروباص كان متوقفا على جانب الطريق.

وقال مصدر أمني إن المصابين الذين كانوا يستقلون السيارة المكرباص تطايروا منها بسبب الحادث، على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى، ما يؤكد صحة التحريات الأولية حول سبب الحادث وهو السرعة الزائدة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغا من النجدة وإدارة المرور، ونقلت المصابين إلى مستشفى الهرم، لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور بميدان الرماية والشوارع المؤدية له، ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع السيارات المتسببة في الحادث والمتضررة، ولتسيير حركة المرور.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالحادث، ووجه بسرعة التحقيق للوقوف على أسبابه، وتحديد المتسبب فيه، وتحرر محضر أولي بالحادث، وأُخطرت الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.