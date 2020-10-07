"الشربيني": إفتتاح الموقف الإقليمي بـ"6 أكتوبر "خلال شهر

هنأ المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الشعب المصري بذكري نصر أكتوبر الخالدة في كل أذهان المصريين، و"شرف لكل مصري لأنها تجدد دائما ذكري النصر بتوقيتها وتستلهم روح النصر في كل أعمالنا التي نقوم بها".

وقال الشربيني، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم"، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن الإحتفال بالعيد القومي الـ 41 لمدينة السادس من أكتوبر مختلف هذا العام، وتم التجهيز له من حوالي 3 شهور تقريبا، و"كنا حريصيين خلال هذه الفترة أن نقدم لأهل المدينة مجموعة من المشروعات الجديدة التي تخدمهم بشكل كبير".

وأضاف، أننا كان لدينا تنوع كبير في المشروعات التي نقدمها لهم في العيد القومي هذا العام، وكان من أبرز هذه المشروعات الموقف الإقليمي المقام على مساحة 63 ألف متر بإجمالي إستثمارات حوالي 100 مليون جنيه، مؤكدا على أنه تم الإنتهاء من أعمال التنفيذ بالكامل.

وتابع: أن الموقف الإقليمي سيخدم بشكل كبير جدا مواقف النقل كلها على مستوي مدينة السادس من أكتوبر، وأنه تم إختياره بعناية كبيرة بجوار طريق الدائري الأوسطي حتي نحد من كل الكثافات التي من الممكن أن تؤثر على المدينة وعلى المحاور الداخلية الخاصة بها والتي نعاني منها بشكل كبير.

وأكمل، أنه بجانب هذا الموقف الإقليمي هناك موقف نقل داخلي لكي نستطيع من خلاله عمل توزيع لكل الكثافات والمواطنين بحيث يكون هناك مجموعة من طرق فرعية يخدم عليها موقف النقل الداخلي المقترن بالموقف الإقليمي.

وألمح، إلي أن الموقف يحتوي على مبني إداري كامل لإدارة المشروع فهناك صالة وصول ومغادرة مكيفة وعلى أعلي مستوي، مول تجاري، أماكن انتظار للركاب، مجموعة من الكافيتريات، مسجد ملحق بالمشروع، أماكن انتظار للسيارات.

وأشار، إلي أنه من المتوقع تشغيله خلال شهر تقريبا، وأن أهل مدينة السادس من أكتوبر ينتظروا هذا المشروع لأنه سيخدمهم بشكل كبير وسيعمل على حل مشكلة الزحام الموجودة داخل المدينة.