فنانة سورية بعد مناشدتها بمنع الإنجاب بالمخيمات: حزينة على أطفال بلدي

ردت الفنانة السورية رشا رزق على حملة الهجوم والانتقادات التي طالتها بعد مطالبتها المنظمات الإنسانية بمد السوريين النازحين والمقيمين داخل المخيمات بوسائل منع إنجاب الأطفال، وذلك حسبما نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وجاء نص المنشور كالتالي:- نداء إلى كل المنظمات الإنسانية، فريق ملهم منظمة بنفسج، بسمة وزيتونة وكل الأفراد الناشطين بالعمل الإنساني مشان الله ابعتوا مساعدات حبوب منع الحمل أو واقيات ذكرية مشان ما تبعتوا بعدين أضعافهن أدوية وعلاجات لتشوهات وأمراض ومصايب.

وتساءلت: شو ذنب الطفل ينحرم من التعليم والطبابة وأساسيات الحياة؟ مشان يتمتع أمه وأبوه بحقهن بالإنجاب؟

وأثار هذا المنشور غضب السوريين الذين اتهموا رزق بالتدخل في حياة الناس الشخصية، وتحريمها بما حلله الله بين الأزواج، وهو ما دفع الفنانة للرد على هذه الانتقادات، وقالت: كتبت هذا المنشور بعد أن أدمتني صور الأطفال في المخيمات، وها نحن على أعتاب فصل الشتاء وسنرى أمواتاً منهم كعادة كل عام بسبب الصقيع وقلة الدواء والمساعدات التي لا تصل لمستحقيها.

وأضافت في تصريحات صحفية: اطلع بشكل دائم على طلبات التبرع الموجهة لجمعيات الإغاثة، ووجدت أن أكثرها يرتكز على حالات أطفال مصابة بتشوهات خلقية وسرطانية، وبالتالي أرى أنه لا يحق لأي أسرة أن تنجب طفلاً إذا ما لم تستطع توفير الرعاية المناسبة له، وأتمنى أن يصل كلامي لهذه العائلات ويجد صدى بينهم.

وتابعت: أعي جيداً أهمية التكاثر لعدم انقراض الإنسان، ولكن لا بد أن تحظى الأطفال بالرعاية والاهتمام، والحقيقة أن الأوضاع في المخيمات مأساوية بما تعنيه الكلمة، وهنا أتحدث كأم وإنسانة سورية أرى أطفال بلدي بهذا الوضع المحزن، حيث يعتصر قلبي عليهم وأنا أراهم يعانون من اليتم والجوع والقهر والمذلة.