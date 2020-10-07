نجوم الفن يهنئون ريهام سعيد بعودتها: بالتوفيق

هنأ عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الإعلامية ريهام سعيد، بعد الإعلان عن عودتها مرة أخرى من خلال برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار.

وكان من أبرز المهنئين الفنان أحمد سعد، والذي ربطته علاقة قوية مؤخرًا مع الاعلامية ريهام سعيد، بعد توتر العلاقة بينها وبين ريم البارودي.

وكتب سعد "ألف ألف مبروك لينا ريهام سعيد.. بتزلزلوا الإعلام كله لما بتكون موجودة".

فيما علقت دينا فؤاد على عودة ريهام، قائلةً "مبروك بالتوفيق يارب".

وكانت الفنانة بدرية طلبة إحدى الفنانات المهنئات بعودة ريهام سعيد.

وأعلنت شبكة قنوات "النهار" عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجدداً إلى بيتها، التي انطلقت معه ومنه في عام 2012 حتى عام 2018، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت "الشبكة" في بيان لها، أنه جارٍ عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، الذي تعتبر "ريهام" أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت "ريهام" حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحاً ملحوظاً في ظهورها الفني، حيث كانت البداية عام 2005 بمسلسل "المرسى والبحار"، ثم مسلسل "مسك الليل" عام 2008، وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية "مرسي عاوز كرسي"، وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل "شارع عبدالعزيز" مع الممثل عمرو سعد، كما شاركت في مسلسل "الشك" مع الممثلة مي عز الدين، وكذلك مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم، ومسلسل "ابن حلال" في رمضان 2014.