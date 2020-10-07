"التأمين الاجتماعي": لن نرى مشاهد التزاحم أثناء صرف المعاشات قريبا

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، على تقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح، حسب قيمة المعاش، واليوم بدأ صرف الشريحة الثالثة والأخيرة، موضحا أن إجمالي من صرفوا معاشاتهم حتى الآن 5.8 مليون مواطن، بنسبة 90% ممن يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد، ومن منافذ الهيئة.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، الذي يعرض على شاشة "EXTRA NEWS"، أن الهيئة تسعى للتطوير حاليًا ، وخلال فترة وجيزة ستنتهي مشاهد التزاحم، كما أن الأمور تسير بشكل جيد، ولا يجد أي مشاكل أثناء صرف المعاشات، ما عدا مشكلة واحدة في بنك ناصر، حيث وقعت مشكلة بين سيدتين بشأن من يدخل أولا لصرف المعاش، ولكن تمت السيطرة على الأمر، ومر بسلام

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنه لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى أي مكتب من مكاتب الهيئة أو أي مكتب من مكاتب البريد، إلا ويرتدي كمامة، وداخل المنافذ هناك فواصل بين الناس حوالي متر بين كل شخص وآخر، وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفت إلى أنه خارج المنفذ فإن ذلك يعود إلى سلوكيات المواطنين والتي يجب أن يحرصوا على تغييرها، مشيرا إلى أن المواطنين يمكنهم صرف المعاش من أي ماكينة صرف باستخدام الكروت الذكية، موضحا أن من يستخدمون الكروت الذكية ارتفعت نسبتهم إلى 65%، بعد أن كانت 20% قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أنهم سوف يتسلمون كروتا ذكية يستطيعون استخدامها في المدفوعات الحكومية والمتاجر الكبيرة، موضحا أن أصحاب المعاشات سوف يستجيبون وخلال فترة وجيزة لن نرى مشاهد التزاحم بعد التطوير.