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مصادر: المعمل الجنائي يحقق في أسباب حريق الجامع الأزهر

كتب:

محمد سيف
11:54 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

قالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي شب داخل غرفة ملحقة بالجامع الأزهر الشريف، لم يعرف أسبابه حتى الآن، وأن هذا الأمر متروك للمعمل الجنائي.

وأضافت المصادر، أن النيران تمكنت من إحداث خسائر محدودة، داخل غرفة تحتوي على كمية من المخلفات والمهملات الخاصة بساحة الصلاة، وأدوات النظافة.

وتابعت المصادر، أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، بعد تلقيها البلاغ بدقائق قليلة.

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