مدير عام الأزهر يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب بجوار الجامع

كشف الشيخ هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف تفاصيل حادث الحريق الذي وقع بجوار الجامع الازهر الشريف بالقاهرة.

وقال عودة خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن ما حدث هو ماس كهربي في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر الشريف بناحية شارع الإمام محمد عبده بالباطنية.

وأوضح أنه تم السيطرة على الحريق لافتًا إلى أن الازهر الشريف سيصدر بيان رسمي لطمأنة المواطنين مشددًا على أن الحريق وقع في غرف خالية تمامًا ولم يقع في غرف ممتلئة أو مكاتب.