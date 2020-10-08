صور.. أعمال سحر في مقابر بالساحل الشمالي: طلاسم وملابس داخلية ودماء

حملات تطهير المقابر من أعمال السحر، بدأت تأخذ رواجا كبيرا في الشهور الأخيرة، وشجعت مجموعات من الشباب بمختلف المحافظات على التنقيب في الطرق والممرات بين القبور، بحثا عن أعمال الدجل المدفونة في ترابها والمخبأة في دهاليزها، وكان آخرها بمدينة العلمين، إذ عثر على 9 أعمال سحر في الساحل الشمالي.

البداية عندما زار مجموعة من الشباب مقابر مدينة العلمين منذ 4 أيام، وبالصدفة وجدوا "عمل" بجوار مقبرة، فقرروا العودة مرة أخرى بصحبة أصدقائهم لتنظيف وتطهير المقابر من السحر والأعمال المخبأه بها.

يقول حسن مخلوف من شباب مدينة العلمين لـ"الوطن"، إنه توجه بصحبة عدد من الشباب إلى المقابر، وانتشروا في جميع أركانها، بحثا عن أعمال السحر، وبالفعل عثروا على "أشياء غريبة تقشعر لها الأبدان" -بحسب وصفه-، مشيرا إلى أن عمليات البحث، أسفرت عن اكتشاف 9 أعمال سحر، جميعها مدفونين في الأرض أسفل الشاهد الخاص بكل الموتى، وأنهم عثروا على هذا العدد خلال ساعة فقط.

ويضيف أنهم عثروا على أشياء غريبة من أعمال السحر، من بينها ورق مكتوب عليه باللون الأحمر رموز غريبة وغير مفهومة، بخلاف آخر عبارة عن ملابس داخلية خاصة بسيدة، وعمل ثالث تضمن آثار دم على تيشرت طفل صغير جدا.

ويؤكد مخلوف، اتفاقه وأصدقائه على مواصلة الحملات على المقابر مرة أخرى في أقرب وقت، بالتنسيق مع شباب العلمين المتطوعين فى أعمال الخير، لخدمة أبناء مدينة العلمين وقبائلها والمقيمين بها، وأنهم سيتوسعون في الحملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، من خلال التواصل مع المتطوعين فى كل مدينة بداية من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.