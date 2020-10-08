السبت.. انطلاق قافلة طبية تضم 22 تخصصا في مستشفى الطور العام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن انطلاق قافلة طبية بمستشفى الطور العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، وفقًا بروتوكولات التعاون الموقعة مع طب جامعة الزقازيق، والأزهر، وعين شمس، ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إن القافلة ستقوم بالكشف وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمجان، من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 22 تخصص طبي مختلف وهم طب الأورام ، نساء وتوليد، جراحة عامة، طب الأطفال، الباطنة العامة، المسالك البولية، التخدير، جراحة العظام، باطنة عامة، المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، الباطنة والكلى، أمراض الصدرية، التحاليل الطبية ميكروبيولوجي، السمعيات، الروماتيزم والتأهيل الطبي، التحاليل الطبية باثولوجي، حضانات، الكلى، طب وجراحة العيون، التخدير والرعاية المركزة، جراحة القلب، استشاري أمراض القلب.