حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرين من محبي علم الفلك على مطالعة الحظ للبرج اليومي الخاص بهم، لمعرفة ما يقدم عليهم من طبيعة أحداث في يومهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك وينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي ولا تكرر نفس الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يدفعك لتكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا.. تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية أو مالية، فقط ركز على مراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تعرف كيف تبرز ما لديك من مشاعر أو أفكار وتجد الحب والتقدير الذي تتمناه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تتبع حدسك وتتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تساعدك أن تتعامل بحنكة، فقط ينصحك الفلك اليوم بعدم التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد تحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار أو لعرض آرائك بشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم قد تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف بسهولة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا وتأنّ في حكمك على الأمور وعلى مواقف البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، حافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على تنظيم طاقتك.. اليوم لن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تدفعك للاهتمام بمن تحب وتحقق تقدّما شخصيا وتتصرّف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانةالراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك اليوم قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.