الجامعة العربية توقع كشاهد على اتفاق جوبا لسلام السودان

وقعت جامعة الدول العربية كطرف شاهد على اتفاق جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتي كان قد تمّ التوقيع عليها بشكل نهائي بين الأطراف السودانية يوم السبت الماضي في جوبا عاصمة جمهورهية جنوب السودان.

جاء ذلك في احتفالية خاصة، أقيمت صباح اليوم الخميس، في جوبا بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وقيادات الحركات المسلحة السودانية، وكبار مسؤولي حكومة جنوب السودان، حيث وقع على الاتفاق السفير خالد عبدالرحيم عبدالغفار مبعوث جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها في جوبا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأنَّ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جدد بهذه المناسبة ترحيبه بهذا الاتفاق التاريخي، كما أثنى على الشجاعة والروح الوطنية العالية التي تحلت بها قيادات الدولة السودانية والحركات المسلحة في سبيل التوصل إليها.

وأكّد أبو الغيط أنَّ توقيع الجامعة كشاهد على اتفاق السلام إنما يأتي في سياق التزامها الأصيل والكامل بالوقوف إلى جانب السودان وأهله في كل ما يحقق للبلاد السلام والاستقرار والتنمية، ويسهم في استكمال وانجاح مسيرة واستحقاقات المرحلة الانتقالية التي توافق السودانيون عليها في وثائق المرحلة الانتقالية، والتي كانت الجامعة قد وقعت عليها أيضاً كشاهد مع بقية شركاء السودان الدوليين والاقليميين لدى اطلاقها في الخرطوم في أغسطس 2019 .

كما عبّر أبو الغيط عن تقديره العالي للجهد الكبير الذي بذلته جمهورية جنوب السودان طوال الفترة الماضية في قيادة جهود الوساطة ورعاية اتفاق السلام بين الأطراف السودانية وبالالتزام الشخصي للرئيس سلفا كيير بانجاح هذه المسيرة إلى أن وصلت إلى غايتها النهائية المنشودة.