حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

أنثى برج الحمل تتميز بقدرتها على التعامل مع مختلف الناس، وتتسم بالذكاء والفطنة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك وينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي ولا تكرر نفس الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.