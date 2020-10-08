سعفان يهنئ اتحاد عمال المصريين بإيطاليا بمرور 30 عاما على تأسيسه

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة من خلال رسالة صوتية، إلى الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد عمال المصريين بالخارج، بمرور 30 عاما على تأسيس الاتحاد.

ووجه سعفان التهنئة لجميع العاملين المصريين الموجودين في إيطاليا بهذه المناسبة، متمنيًا لهم النجاحات المستمرة التي تعود عليهم بالنفع.

ووجه وزير القوى العاملة التهنئة إلى الجالية المصرية بإيطاليا، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا أن تعم الاحتفالات والانتصارات المصرية كل بقاع الأرض.

من جانبه، أعرب الدكتور عيسى إسكندر عن سعادته بتهنئة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتواصله مع اتحاد العمال المصريين بايطاليا، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الوزير بكافة العاملين داخل وخارج مصر.

وأشاد إسكندر بالدور الوطني الذي يقوم به وزير القوي العاملة منذ أن تولى، مؤكدا دوره النقابي فى قطاع البترول، ثم رئاسته للنقابة العامة للبترول، فضلًا عن توليه منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.