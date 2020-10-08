"ترامب" أسرع رئيس في العالم يتعافى من كورونا: 4 أيام فقط

أيام قليلة قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المستشفى، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث لم يمر أكثر من 4 أيام حتى قرر العودة إلى البيت الأبيض، واستئناف عمله من المكتب البيضاوي، لتكون تلك أقل مدة قضاها رئيس دولة في علاج الفيروس التاجي، حيث أصبح التعافي السريع للرئيس الأمريكي سرًا أمام العالم.

وأعلن "ترامب" اليوم أنه توقف عن تناول الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، ولكنه أبقى على منشطات "ستيرويد".

وأرجع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي السبب وراء تحسن حالة الرئيس سريعا بعد إصابته بكورونا، إلى العلاج التجريبي الذي أجرته شركة "ريغينيرون"، الذي تلقى فيه أجساما مضادة لمكافحة المرض.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وأصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"كوفيد 19"، أبريل الماضي، وتدهورت حالته الصحية بعد 10 أيام من تشخيصه مما أدى إلى دخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى سانت توماس لمدة 3 أيام، ثم خرج إلى جناح طبي لمتابعة مراحل شفائه تحت الملاحظة الطبية، لعدة أيام وغادر بعدها إلى مقر إقامته الريفي حتى تماثل للشفاء تماما.

وفي مقطع مصور بثه عبر موقع "تويتر"، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه كان سيموت بسبب الفيروس لولا الرعاية التي تلقاها في المستشفى، "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية أنا مدين لهم بحياتي".

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

وفي يوليو الماضي، تأكدت إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا، في الوقت الذي كان يقلل فيه من الفيروس التاجي، وعانى من ارتفاع في درجة الحرارة والسعال وألم في العضلات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال بولسونارو: "تلقيت للتو النتيجة الإيجابية، بلغت حرارتي 38 درجة لكن رئتاي نظيفتان، وصف لي الأطباء هيدروكسي كلوروكين وازيتروميسين، وشعرت بعدها بأنني أفضل، أنا في حالة ممتازة"، واستغرق علاجه 3 أسابيع، حيث أعلنت في 25 من الشهر نفسه تماثله للشفاء، وكتب على "تويتر"، "نتيجة فحص RT-PCR لسارس-كوف2: سلبية، يوم سعيد للجميع".

رئيسة بوليفيا جانين آنييز

واستغرقت رئيسة بوليفيا 19 يوما للشفاء من فيروس كورونا، حيث أعلنت جانين آنييز، في 9 يوليو الماضي، أنه ثبتت إصابتها بالفيروس.

وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل، مضيفة: "معا سنتجاوز ذلك".

وأعلنت "آنييز" شفاءها عبر حسابها على "تويتر"، في 28 يوليو، مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.