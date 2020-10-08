"علمية كورونا" عن "علاج ترامب": واحد بنستخدمه.. والتاني عليه تجارب

عقبت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على الأدوية التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعلاج من الفيروس.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس "اللجنة"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أولى تلك الأدوية هو مضاد الفيروسات والذي يعرف باسم "رمديسيفير"، وهو دواء يصنع ويستخدم في مصر.

وأضاف "حسني"، لـ"الوطن"، أن "ترامب" عُولج بأدوية أخرى ما تزال "تحت الدراسة"، بدليل أن الرئيس الأمريكي قال إنه سيوقع على إجراءات بداية الدراسات العلمية لهذه الأدوية، موضحاً أن هذا الدواء هناك شركة واحدة في أمريكا تنتجه.

وأوضح رئيس "علمية كورونا"، أن نسبة شفاء مرضى كورونا بمصر تسجل حالياً 95% تقريباً للحالات التي أصيبت بالفيروس.

وشدد "حسني"، على أن اللجنة تعمل بشكل متواصل على دراسة كل الأدوية والعلاجات الجديدة والمقترحة لعلاج الفيروس، كما أنها تضع كل السيناريوهات لتكون مستعدة لأي طارئ حال حدوثه.

من جهتها، قال الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن دواء "ريجنيرون"، الذي عُولج به ترامب هو علاج بالأجسام المضادة للفيروس، وأنه يوجد عليه تجارب، مضيفة: "إحنا كمان شغالين في التجارب.. زي معندهم تجارب في أمريكا".

كان الدكتور حسام حسني، قد عقب في تصريحات خاصة لـ"الوطن" منذ قليل، على أنباء ظهور موجة ثانية من الفيروس في دول العالم.

وقال "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مفيش دولة ثبت أن لديها موجة ثانية أو ثالثة من الإصابة بكورونا، لكن ما يحدث حول العالم حاليا هو وجود زيادة في عدد حالات الموجة الأولى من الإصابة بالفيروس في عدد من البلدان".

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، على أنه لم تظهر حتى الآن أي أعراض جديدة للإصابة بالفيروس، ولكن تظل نفس الأعراض الـ17 المعروفة له هي ما تظهر، موضحا أن الأعراض ربما تزيد أو تنقص في الفترة المقبلة، أو تظل كما هي، وأنه لا توجد أي دولة حول العالم تتحدث عن ظهور أعراض جديدة لديها، ولكن زيادة في الأعداد فقط.

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا حول العالم يجعلنا "حذرين من اللي جاي"، مضيفاً: "الرسالة واضحة يا جماعة.. نأخد حذرنا.. اللي جاي مع دخول الشتاء مالوش توقعات".