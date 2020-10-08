ترامب يتوعد الصين مجددا بدفع ثمن انتشار فيروس كورونا

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلمة للمسنين في بلاده أعرب فيها عن تعاطفه معهم، مهددًا الصين بدفع ثمن انتشار هذا المرض الفظيع، في إشارة لجائحة كورونا.

وطمأن ترامب المسنين بأنهم سيتجاوزون هذه المحنة الصحية الفظيعة، وأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هي الأفضل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتكلم ترامب عن العناية المميزة التي تلقاها بعد دخوله المستشفى وهو في حالة سيئة بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية للطعام والدواء تحركت بشكل فوري لتأمين الأدوية التي تلقاها.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

وشدد على حرصه واهتمامه الكبيرين بصحة المسنين، مشيدا بالأطباء والرعاية الصحية العظيمة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية.

وهاجم ترامب منافسه في الانتخابات جو بايدن، واصفا إياه "بأنه يتكلم فقط وهذا ما يعمله.. بايدن لم يستطع خلال 47 سنة من القيام بما قام به ترامب خلال 47 شهرا، حتى أنه لم يعرف التعامل مع جائحة H1N1" عندما كان في الحكم.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه توقف عن تناول معظم العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال يتناول منشطات "ستيرويد".

وأضاف "ترامب" في مقابلة: "لقد توقفت، لم أعد آخذها، أعتقد أنني لم أتناول أي شيء تقريبا، أعتقد أنني انتهيت من كل شيء تقريبا"، لكنه أكد أنه سيواصل تناول الستيرويد الموصوف لفترة أطول قليلًا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع: "لديهم الستيرويد وليس من نوع الستيرويد الثقيل، وسيكون ذلك لفترة أطول قليلا، لكنني تقريبا لا أتناول أي شيء"، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح بعد العلاج الذي تلقاه.

ويوم الخميس الماضي، أعلن "ترامب" أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي، للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.

وبالأمس، أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد اختفت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضح كونلي، أن الرئيس الأمريكي لم يكن بحاجة "إلى أي أكسجين إضافي ولم يتلق أي أكسجين إضافي منذ دخوله الأول إلى المستشفى"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه كان "خاليًا من الحمى لأكثر من 4 أيام".

وقال المتحدث باسم دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي عمل أمس من المكتب البيضاوي، لأول مرة منذ اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.