ترامب يتوعد الصين مجددا بدفع ثمن انتشار فيروس كورونا

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلمة للمسنين في بلاده أعرب فيها عن تعاطفه معهم، مهددًا الصين بدفع ثمن انتشار هذا المرض الفظيع، في إشارة لجائحة كورونا.

وطمأن ترامب المسنين بأنهم سيتجاوزون هذه المحنة الصحية الفظيعة، وأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هي الأفضل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتكلم ترامب عن العناية المميزة التي تلقاها بعد دخوله المستشفى وهو في حالة سيئة بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية للطعام والدواء تحركت بشكل فوري لتأمين الأدوية التي تلقاها.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu