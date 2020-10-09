حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشجاعته وحبه لخوض الكثير من التحديات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار أو لعرض آرائك بشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم قد تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.