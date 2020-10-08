مدير مستشفى نجع حمادي: تعافي جميع الحالات المصابة بتسمم الكلور

قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادي، إن جميع الحالات التي أصيبت بتسمم نتيجة تسرب غاز الكلور من مرشح مياه "نجع قابول"، خرجت من المستشفى، لافتا إلى أنهم استقبلوا نحو 61 حالة، بينهم 39 حالة متوسطة، وتلقوا الرعاية الكاملة، و22 حالة إصابتها خفيفة، وتم التعامل مع جميع الحالات، وخرجوا جميعا بعد تحسن حالتهم.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفريق الطبي بالمستشفى أدى ملحمة في إنقاذ المواطنين، لافتا إلى أنهم بدأوا استقبال الحالات في الساعة الحادية عشر مساء، ووفروا لهم الأدوية والعلاج اللازم.

وتابع مدير مستشفى نجع حمادي، الحالات كانت تحتاج إلى تعامل فوري بالأكسجين، لافتا إلى أن انتشار الكلور في الهواء قد يؤدي إلى الإحساس بضيق في التنفس، وإحمرار في الجلد، وصعوبة في التنفس، وهذا على حسب الكمية التي استنشقها الشخص، لافتا إلى أنه عند الساعة الثالثة فجرا، تحسنت جميع الحالات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وفرت أسطوانات الأكسجين من المستشفيات المجاورة تحسبا لكثرة الإصابات.

وعاش عشرات الأشخاص في قنا، لحظات صعبة من النزاع مع الموت، بعد إصابتهم باختناق شديد، بسبب تسرب غاز الكلور من مرشح مياه بنجع حمادي، لكن التحركات السريعة أنقذت حياتهم، بعد الدفع بسيارت إسعاف إلى قريتهم نجع أبو قبول، ونقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام، مع متابعة باقي أفراد القرية تجنبا لإصابة أشخاص آخرين.