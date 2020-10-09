حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يثق مولود برج القوس في من حوله كثيرًا، ولا يعرف اليأس، ويستمد قوته من المشكلات التي تعرض لها على مدار حياته، كما يتميز بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية، ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط، وتتكيف بسهولة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.