حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بأنه قادر على تحمل المسؤوليات المسندة إليه، ولا يتوانى في تنفيذها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا، وتأنّ في حكمك على الأمور وعلى مواقف البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، حافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.