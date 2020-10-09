حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الدلو بأن روحها طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على تنظيم طاقتك.. اليوم لن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تدفعك للاهتمام بمن تحب، وتحقق تقدّما شخصيا وتتصرّف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.