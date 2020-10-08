مؤتمرات ولقاءات ومسيرات ليلية لمرشحي مجلس النواب في المنوفية

يواصل مرشحو مجلس النواب في المنوفية، تنظيم المؤتمرات الإنتخابية والمسيرات واللقاءات بالمواطنين، على الرغم من عدم فتح باب الدعاية الانتخابية في المحافظة، نظرا لوجود المحافظة في المرحلة الثانية للانتخابات، والتي لم تقرر الهيئة الوطنية فتح باب الدعاية الانتخابية لها.

ونظم العميد مجدي حافظ موسى، المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، مؤتمرين، أحدهما في مدينة الشهداء بحضور عدد كبير من المواطنين، وتناول البرنامج الانتخابي للمرشح، والتعريف به، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه أهالي مدينة الشهداء.

أما المؤتمر الآخر، فكان قرية كفر زرقان، بمركز تلا، وناقش مع الأهالي عددا من المشكلات الرئيسية، وأهمها توصيل الغاز الطبيعي للقرية، ورصف الطرق الداخلية.

وأقامت مشيرة همام، المرشحة المستقلة عن دائرة الباجور، مسيرة ليلية للسيدات في قري المركز، شملت المرور علي المنازل للتعريف بها، وحث السيدات علي انتخابها؛ لتمثيلهم في المجلس، وحل كافة المشكلات التي تواجه المرأة والحصول علي حقها، مؤكدة خلال جولتها أن المرأة أساس المشاركة في الانتخابات الحالية، وتستطيع أن تصنع المعجزات من خلال مشاركتها ورؤيتها.

ونظم المهندس منير مندور، المرشح المستقل عن دائرة قويسنا وبركة السبع، عددا من المؤتمرات واللقاءات خلال الساعات الماضية، شملت قري المركزين.

وأكد "مندور"، أنه يسعي لدخول المجلس؛ لكي يجد المواطنين من يدافع عنهم، ويبحث عن حل مشاكلهم والوقوف بجوارهم، مشددا علي ضرورة تكاتف الجميع والمشاركة الفعالة في العملية السياسية من خلال التصويت الإيجابي، في الانتخابات المقبلة، وفرز المرشحين جيدا قبل الاختيار.