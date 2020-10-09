حظك اليوم الجمعة 9-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الحوت بنعومتها وأنوثتها الطاغية، كما أنه ليس من السهل خداعها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك اليوم قادرا على أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.