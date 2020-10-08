نيفين القباج: صرفنا 500 جنيه للمشرفات في الحضانات لمدة 3 أشهر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر بها أكثر من 14 آلاف حضانة مرخصة، بخلاف آلاف الحضانات التي تبحث منحها التراخيص.

وأضافت الدكتورة نيفين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه جرى إغلاق كل الحضانات بسبب أزمة كورونا، ولكن جرى إعادة فتحها تدريجيًا، وصرف مبلغ قدره 500 جنيه للمشرفات في الحضانات لمدة 3 أشهر، على غرار ما جرى تقديمه للعمالة غير المنتظمة.

وتابعت: "نحن في حالة تفاعل مستمر مع الأزمة أو الأزمة المحتملة، وأصبحنا أكثر خبرة في التعامل التلقائي، كما أن الأسر أصبحت أكثر وعيًا، وباتت تمد أبنائها بالكمامة والكحول لحمايتهم من كورونا".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه جار حصر الحضانات غير المرخصة، حتى تكون رسمية بناء على قاعدة بيانات تضم الحضانات المرخصة وغير المرخصة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة تشكل لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات، تضم وزارات "التضامن، الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وزارة الإسكان للحصول على التراخيص، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان"، لبحث المشكلات والتحديات التي تواجهها الحضانات في الترخيص ومعالجتها: "عشان نمشي رسمي ونأمن ولادنا" .

ولفتت الوزيرة إلى فتح 700 حضانة خلال العام الماضي والحالي، سواء جديدة أو جرى تطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدة أننا في حلقة مستمرة من التعاون مع 26 جمعية، وجرى وضع المعايير وبحث الحضانات لتطويرها على الجانب المؤسسي والبشري.

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ إجمالي عدد الحضانات المرخصة 14 ألفا، ونحو 11 ألف حضانة غير مرخصة، متابعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنّه سيعطي تيسيرات في ترخيص الحضانات لحل مشكلاتهم، من خلال الوزارات المعنية".

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، إلى أنّ هذا الرقم قد يكون خاضعا للزيادة قليلا أو النقص قليلا بعد حصرها ميدانيا.