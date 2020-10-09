جو بايدن يتهم "ترامب" بالتورط في حادث اختطاف حاكمة ميشيجان

اعتبر المرشح الديمقراطي جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحرض المتطرفين من أمثال أولئك الذين خططوا لاختطاف جريتشن ويتمير، حاكمة ولاية ميشيجان.

وقال "بايدن"، في تصريح نشره أمس على موقعه الإلكتروني: "عندما كانت الحاكمة ويتمير تحمي سكان ولايتها من الوباء المميت، دعا الرئيس ترامب إلى تحرير ميشيجان"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واتهم المرشح الديمقراطي منافسه مجددا، بـ "التساهل مع التعصب والكراهية اللذين غطت موجتهما البلاد كلها".

وسبق أن انتقد "ترامب" مرارا، حاكمة ميشيجان، وهدد بوقف التمويل الفدرالي لهذه الولاية؛ إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة، عن طريق البريد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيجان الديمقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت "ويتمير"، هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص في ولاية ميتشجان، بالتخطيط لخطف حاكمة الولاية "جريتشن ويتمير"، والإطاحة بالحكومة باستخدام العنف.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه علم بالتخطيط لأول مرة في بدايات العام الجاري 2020، وبدأ في مراقبة هؤلاء الأشخاص بشكل سري.

وأضافت الشبكة، أن السلطات الأمريكية سوف توضح لاحقا المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

ورفض دونالد ترامب، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر، مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار مرض "كوفيد-19"، في ضوء إصابة الرئيس الأمريكي، قائلا: إنه في حالة جيدة تسمح له باستئناف التجمعات الانتخابية.

وعبر الرئيس الأمريكي، عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية، قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.