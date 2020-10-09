كوريا الجنوبية: عودة تفشي "حمى الخنازير الأفريقية".. وعمليات إعدام لها

أكدت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، أنها أكملت إعدام الخنازير في مزرعة تم تأكد إصابتها بعدوى حمى الخنازير الأفريقية والمزارع المجاورة لها، بعد أول انتشار للمرض منذ أكتوبر 2019؛ إذ أعدم حوالي 1500 خنزير ،في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات حول المزرعة المصابة.

وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه تم العثور على ثلاثة خنازير نافقة في مزرعة بإقليم "كانج وون" في وقت متأخر أمس، وأظهرت نتائج الاختبارات أنها مصابة بالمرض القاتل، ويبلغ عدد الخنازير في المزرعة المصابة 940 خنزيرا.

وأصدرت الحكومة الكورية الجنوبية، حظرا خاصا على السفر والتنقل لمدة 48 ساعة، في المرافق المتعلقة بالثروة الحيوانية، بإقليمي "كيونج كي" و"كانج وون".

وفي العام الماضي، اجتاحت حمى الخنازير الأفريقية مزارع الخنازير في المناطق الشمالية، التي تغطي إقليمي "كيونج كي" و"كانج وون"، ما دفع السلطات إلى إعدام حوالي 400 ألف خنزير، في جميع أنحاء البلاد، كجزء من الإجراءات الوقائية.

وانتشر المرض في حوالي 14 مزرعة، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة من المرض في المزارع المحلية منذ أكتوبر من العام الماضي، فإن الفيروس كان منتشرا بين الخنازير البرية، والتي يمكن أن تصيب الأخرى المستأنسة بالعدوى عن طريق المخالطة.

جدير بالذكر أن "حمى الخنازير الإفريقية"، لا يصيب البشر، لكنه قاتل للخنازير، ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج له.