وزير الري يعقد جلسة مع مشايخ قبائل سيوة للاطلاع على أبرز مشاكلهم

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن جولته التفقدية لمشروعات الري التي يتم تنفيذها هناك.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي عن سعادته بوجوده بين أهالي سيوة وخالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، ونقل رسالة تحية وتقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي الواحة وتوجيهاته لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي على أن الدولة حريصة على وضع حلول جذرية لكل المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم في مواجهه تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببته من زيادة الملوحة.

وأوضح وزيرالري أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم انفاقه من استثمارات في هذا المجال، وأشار إلى أن إدخال منظومة الري الحديث ضرورة لا غنى عنها لترشيد استهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة، مشيدا بالنماذج التي قابلها بالواحة والتي تعتبر نماذج مشرفة لتطبيق نظم الري الحديث، والتي تعمل على تجفيف البرك لتكون صمام أمان لاستقبال أي كميات مياه أمطار محتملة، وكذلك دعم حفر آبار عميقة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري.

وأشاد الدكتور عبدالعاطي بما شاهده من تصنيع محلي للتمور والزيتون ومشتقاتها وهو شيء يدعو للفخر ونموذج يحتذى به.

وأعرب مشايخ وعوائل القبائل بواحة سيوة على امتنانهم لزيارة وزير الري للواحة في زيارة تعتبر الأولى من نوعها وقيامه بتفقد الواحة من شرقها إلى غربها في ظل تزامن الزيارة مع احتفال الواحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وأعربوا عن خالص تقديرهم بتوجيهات رئيس الجمهورية لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.