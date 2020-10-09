كيم جونج أون يغيب عن زيارة ضريح والده لذكرى تأسيس الحزب الحاكم

زار كبار مسؤولي كوريا الشمالية، قبل يوم من الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، ضريحي كل من مؤسس الدولة كيم إيل سونج وخليفته كيم جونج إيل، في قصر الشمس "كومسوسان".

إلا أن زعيم البلاد الحالي، ونجل مؤسس الدولة، كيم جونج أون غاب، على غير العادة، عن هذه الزيارة التي وضعت خلالها أكاليل الزهور أمام تمثالي زعيمي البلاد الراحلين في انتظار انطلاق الاحتفالات الكبرى غدا السبت بهذا العيد، الذي يعد من بين أهم أعياد كوريا الشمالية، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة الماضية ، بأن الزعيم كيم جونج، زار قرية حدودية ضربتها الفيضانات للتحقق من جهود إعادة البناء، ومعه شقيقته كيم يو جونج، في أول ظهور علني لها منذ شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن "كيم" تفقد موقع إعادة الإعمار في بلدة كيمهوا الحدودية المركزية وتعرف بالتفصيل على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والنقل وشبكتي الكهرباء والاتصالات، واستمع إلى التقدم الذي تم إحرازه في جهود إعادة البناء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ورافقت كيم شقيقته الصغرى "يو جونج" في أول ظهور علني لها منذ أواخر يوليو.

ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الشمال صورة لها وهي ترتدي معطفا رملي اللون، تتبع الزعيم كيم من مسافة قريبة.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج دو، قال في أغسطس الماضي إن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، تسيطر على السلطة في البلاد الآن.

وأضاف الوزير الجنوبي في جلسة للجنة الدفاع بالبرلمان، أن الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية والتي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، يبدو أنها تسيطر على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة للحزب".

وتتوقع كوريا الجنوبية أن تتخلل هذه الاحتفالات، التي ستكون أكبر من نظيراتها للعام الماضي، استعراضات عسكرية تكشف فيها بيونغ يونغ مجددا قدراتها العسكرية الأحدث واستعراضها أسلحة استراتيجية متطورة جديدة.