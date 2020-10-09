مرشحو بولاق الدكرور يتنافسون على تدشين مبادرات لخدمة أبناء الدائرة

تشهد دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة صراعا شديدا من أجل الفوز بـ3 مقاعد في البرلمان، حيث يتنافس 54 مرشحا على تلك المقاعد.

وكانت قد شهدت الدائرة الأكثر سخونة بسبب التحالفات والاعتماد على العائلات تنافسا بين المرشحين على تدشين عدد من المبادرات التي من شأنها تحسين الصورة العامة للمرشحين، لدى أبناء الدائرة إلى جانب الترويج لهم.

أولى المبادرات دشنتها الدكتورة مروة ترك "فردي مستقل" رمز السهم، حيث قررت أن تمنح فقراء الدائرة أموال طباعة البنرات والدعايا الانتخابية لها.

وعلقت "ترك" على تلك المبادرة قائلة: "دور النائب خدمة المواطنين وصعب أخدم الناس بيافطة، لا أرض الواقع موجودة، وكل مرشح يقدر يتحرك ويقدم خدماته للناس بمجرد طرح اسمه، وده أفضل من إنفاق الفلوس دي على الفاضي، لأن مواطني الدائرة أحق بها".

كما أطلق محمد رياض الشيخ المرشح لمجلس النواب عن نفس الدائرة، فردي، مستقل، رمز السفينة، مبادرة تستهدف استغلال الأموال المخصصة للدعايا الانتخابية لدعم محدودي الدخل في الدائرة الانتخابية على أن يتم تعميم تلك المبادرة إذا ما حققت النجاح المرجو منها، ما من شأنه أن يعود بالنفع على أبناء الدائرة.

وفي إطار المبادرات الشبابية والمهتمة بقطاع الشباب أقام المرشح علي خالد علي خليفة، فردي مستقل، ملتقى توظيفيا بمقره الانتخابي بدائرة بولاق الدكرور، وقد حضر الملتقي التوظيفى 36 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص.

وشهد الملتقى حضورا كثيفا من جانب الراغبين في فرصة عمل، ما اضطره لإقامة ملتقى توظيفى تكميلى بحضور 10 شركات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن فرصة عمل، بينما أعلن الدكتور حسام المندوه الحسينى، مرشح حزب مستقبل وطن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن تحمله المصروفات الدراسية لـ500 طالب وطالبة من أبناء بولاق الدكرور غير القادرين.