"الوطنية للصحافة" تنعى "زين العابدين": ذات عطاء متواصل

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى سامية زين العابدين عضو الهيئة، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكدت الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته".

وتوفيت قبل قليل، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة العميد الشهيد أركان حرب عادل رجائي، والمرشحة ضمن القائمة الوطنية في حب مصر في انتخابات مجلس النواب التي ستعقد بعد أيام قليلة.

وكانت أرملة الشهيد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وكانت تتلقى العلاج قبل أن تتدهور حالتها الصحية، في اليومين الماضيين، وتتوفى على إثرها.

ونعى حزب "مستقبل وطن" الدكتورة سامية زين العابدين أمينة الإعلام بالحزب، وأرملة الشهيد البطل عادل رجائي.

وكتب الحساب الرسمي لحزب "مستقبل وطن" أمانة مدينة العبور على "فيس بوك": "ينعى حزب مستقبل وطن أمانة مدينة العبور برئاسة المهندس محمد حامد شريف الأمين العام، واللواء أمين التنظيم أيمن هنداوي، والأمين المساعد للسيد الأمين العام عمرو صابر، والأمين المساعد مهندس عبدالمقصود، ببالغ الحزن والأسى، والأمناء النوعيين وأمناء الوحدات الحزبية القاعدية وجميع أعضاء الحزب الدكتورة سامية زين العابدين أمينة الإعلام بالحزب، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".