"فرح يتحول لمأتم".. مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل أثناء زفة عروسة

تحول حفل عرس فى شبين القناطر إلى مأتم بعد انقلاب دراجة نارية يقودها شاب وبرفقته آخر ليلقى الأول مصرعه ويصاب الثاني، ليتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله حول ملابسات الواقعة.

كان مأمور مركز شبين القناطر، تلقى إشارة من المستشفى بوصول "ب ا ع"، 20 سنة، جثة هامدة وإصابة شخص آخر.

وأخطر اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، فتبين للواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول فى حفل عرس وأثناء "الزفة" انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

وانقلب الفرح الى مأتم وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.