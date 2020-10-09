تنطلق خلال أيام.. 6 طرق للمشاركة في اجتماعات "البنك والنقد" الدوليين

شرح بسام سبتي المحرر الدولي للموقع الإلكتروني للبنك الدولي، كيفية تفاعل الأفراد من الدول العربية مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انطلاقها في الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر 2020 عبر الإنترنت، حيث حال انتشار فيروس كورونا للمرة الثانية دون انعقاد الاجتماعات هذا العام.

"سبتي" الذي كان في الماضي مراسلاً لصحيفة "واشنطن بوست" في العراق بين عامي 2003 و2006 قال في تدوينة له: "أحدثت جائحة كورونا اضطرابات في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تراجع شديد في نواتج التنمية التي تحققت على مدى عقود من الزمان، وفي الربيع الماضي، نجحنا في تدعيم وقف سداد أقساط الديون لأشد بلدان العالم فقرًا، وأطلقنا استجابة سريعة وواسعة النطاق للتصدي لهذه الجائحة".

وتابع: "ونقوم حاليًا بتمويل العمليات الطارئة في أكثر من 111 بلدا – تمثل موطنًا لما يبلغ 70% من سكان العالم – وكانت هذه الاستجابة هي الأكبر والأسرع للتصدي للأزمات في تاريخ مجموعة البنك الدولي".

وأضاف محرر موقع البنك الدولي قائلاً: "وسيدور محور تركيز الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي سيتم عقدها افتراضيًا هذا العام بصورة تامة، حول مساندة التعافي الذي يعزز القدرة على الصمود ومجابهة الأخطار، وسيناقش قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى جانب مجموعة متنوعة من الخبراء طريق المضي قدمًا للبلدان النامية، وستُعقد الاجتماعات من 12 إلى 18 أكتوبر".

وعن أوجه الاستفادة من متابعة الاجتماعات والتفاعل معها يقول: "تعرف على ما يمكن عمله لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تعليق مدفوعات خدمة الديون، تعلم كيف يمكن للبلدان أن تتعافى من جائحة كورونا مع الاستمرار في التصدي للتحديات المتزايدة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي".

وأضاف: "شاهد الخبراء وهم يناقشون كيف يمكننا إعادة تصور تقديم الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، للتصدي لجائحة كورونا، وذلك على نحو يحمي من الصدمات المستقبلية مع بناء تعافٍ قادر على الصمود ومجابهة الأخطار".

وواصل: "استكشف طرقًا جديدة لتسريع توفير الخدمات والتكنولوجيا الرقمية وتحقيق الربط بالشبكة للجميع في كل مكان على نحو موثوق وميسور التكلفة، تعرف على ما يمكن عمله لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تعليق مدفوعات خدمة الديون".

كيف يمكن متابعة الاجتماعات؟

يمضي "سبتي" موضحا: "إذا كنت مثلنا من المتخصصين في التنمية العالمية، فأنت تنتظر حضور بعض جلسات مجموعة البنك الدولي، وسماع بعض المتحدثين ممن لهم قدرة هائلة على الإقناع والتبسيط، ولعلك تطالع أيضا جدول المواعيد في محاولة للوقوف على الجلسات التي يهمك حضورها أو متابعتها".

وأكمل: "ولتسهيل الأمر بعض الشيء، نعرض فيما يلي قائمة مرجعية يمكنك الاستعانة بها في تحقيق أقصى استفادة من تجربتك هذا العام، لذا، ابدأ في التخطيط الآن"

وفيما يلي ستة طرق لمتابعة ما تقدمه أنشطة مجموعة البنك الدولي والمشاركة فيها:

1- تواصل مع كبار خبراء التنمية: من بين المتحدثين هذا العام قادة من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخبراء وقادة الفكر الذين سيتبادلون أفضل الحلول لقضايا التنمية العالمية الملحة اليوم، فهل لديك سؤال لهم؟ يمكنك طرح الأسئلة عليهم من خلال الإنترنت عند الانضمام إلى جلساتهم.

وتضم قائمة أعلام المتحدثين هذا العام: ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير العام لشؤون العمليات، البنك الدولي، كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسةً الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، سيريل رامافوسا، رئيسة مجموعة جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google و Alphabet، ميليندا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، أبهيجيت بانيرجي، حائز على جائزة نوبل.

2- للمشاهدة على الهواء: حتى قبل هذه الجائحة، يمكن أن تصلك مواد البنك الدولي على الهواء مباشرة، وذلك من خلال المنصة الرقمية للبنك الدولي للبث المباشر والمشاركة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، ففرغ وقتك من الآن لمشاهدة فعالياتنا الحية على الهواء مباشرة.

كما يجب أيضًا ألا تفوتكم عروضنا الحية على الهواء – ولديكم فرصة لطرح الأسئلة على الخبراء على الهواء مباشرة – وسنتحدث إلى المديرين الذين سيشرحون التحديات التي تواجهها البلدان التي يعملون فيها وكيف أن عمل البنك مع الشركاء على أرض الواقع يحدث فروقًا إيجابية للناس في كل منطقة.

3- تابعوا المدونة مباشرةً على الهواء: ستجدون، على مدونتنا المباشرة، جميع هذه الأنشطة في متناولكم، حتى لا يفوتكم منها شيء، وستجدون تغطية يومية و ملخصاً لفعاليات مجموعة البنك الدولي.

وهذه المدونة المباشرة على الهواء تستعرض قوة فعاليات البنك الدولي، فهي تتميز بالمناقشات الديناميكية مع كبار الخبراء والاقتصاديين ورواد الأعمال وصناع السياسات والمبتكرين وغيرهم من المتخصصين. فاحفظ العنوان في قائمة المواقع المفضلة، واقرأ، وشاهد، وتردد مجدداً لمشاهدة الموجزات.

- التفاعل الاجتماعي: سننشر تغريدات مباشرة لفعاليات مجموعة البنك الدولي على قنواتنا على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية.

تابعوا الهشتاج #ResilientRecovery، وشارك التغريدات، وسجل إعجابك، وأعد التغريد! ولا تنس المشاركة في النقاش وأرسل أسئلتك وملاحظاتك في الفعاليات ليجيب عليها المتحدثون والخبراء!.

5- شارك فكرتك عن الصمود ومجابهة المخاطر: شارك بصورة وكن جزءًا من عالمنا الافتراضي – قم بتحميل الصور الخاصة بك على موقعنا على الانترنت وشاهد الأعمال الفنية الرقمية التي وُضعت خصيصًا لك وهي تنبض بالحياة.

6- اشترك وانضم إلى القائمة البريدية لمعرفة أخبار الاجتماعات السنوية ومستجداتها، وسنحيطك علما من خلال رسائل البريد الإلكتروني بالفعاليات المقبلة، ويشمل ذلك ملخص الفعاليات، وأبرز التصريحات المهمة التي أُعلنت خلال الاجتماعات.