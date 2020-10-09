أمين "مستقبل وطن" بالأقصر: تسخير إمكانيات 59 وحدة للتأمين الصحي الجديد

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والمرشح على القائمة الوطنية في محافظة الأقصر، إن وزارة الصحة المصرية بقيادة الدكتورة هالة زايد تسعى إلى توفير كل سُبل الدعم من أجل العمل على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، والتي جاءت ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، وبدأت بالفعل في المضي قدمًا في تطبيق المنظومة، حيث تم تسجيل بيانات أكثر من 800 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك إطلاق المنظومة بشكل تجريبي.

وأضاف أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على نجاحها لهو دور لا يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل إن الأمر يتعلق بضرورة تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل تحقيق الغاية النبيلة التي يمكن تحقيقها من خلال تلك المبادرة والتي ستحقق طفرة قوية في القطاع الصحي في مصر.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة في الأقصر تضم 59 وحدة صحية ومركز طب للأسرة إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وكل وحدة ستكون مخصصة لـ5000 أسرة فى نطاقها، والمركز لـ10 آلاف أسرة، وكل وحدة صحية بها عيادتان لطب أسرة وعيادة أسنان مجهزة على أعلى مستوى ومعمل وعيادة تنظيم أسرة ومشورة وقاعة تثقيف صحى وصيدلية، أما كل كل مركز لطب الأسرة فيحتوى على عيادتى طب أسرة وعيادة أسنان، وعيادات تخصصية للأطفال والباطنة والنساء، ومعمل أشعة وقاعة للتثقيف الصحى وصيدلية، كما سيتم داخل كل وحدة صحية ومركز لطب الأسرة، توفير سكن للأطباء والتمريض المغتربين مجهز على أعلى مستوى لخدمة المغتربين من مقدمى الخدمة الصحية.

في سياق أخر أشار أمين حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر إلى أن إعلان قرار الحزب بتحمل دفع رسوم تصالح مخالفات البناء في مختلف ربوع مصر، هو تأكيد دامغ على أن الحزب ليس ببعيد عن الشارع المصري وقضاياه، وأنه يعمل على دراسة المشكلات ويعمل على وضع حلول فعلية لها، تترجمها خطوات فعلية، يلمس المواطن صدقها.